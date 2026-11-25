Irak Federal Yüksek Mahkemesi, sınır güvenliği, gümrük kapıları, enerji kaynakları ve coğrafi yetki alanlarına dair kritik bir karara imza attı. Mahkeme, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) kontrolündeki alanlar da dahil olmak üzere tüm sınırların ve enerji denetiminin Bağdat’taki federal hükümetin yetkisinde olduğuna hükmetti.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 2005 Anayasası’nın 93’üncü maddesine dayanarak aldığı kararla Bağdat ve Erbil yönetimleri arasındaki yetki paylaşımına dair tartışmalara son noktayı koydu. Yazılı olarak açıklanan kararda, sınır güvenliğinden gümrük gelirlerine, petrol sahalarından IKBY’nin coğrafi sınırlarına kadar birçok kritik başlıkta federal hükümetin mutlak yetkisi tescillendi.

Tüm sınırlarda federal ordu yetkisi

Mahkeme kararına göre, Irak’ın komşu ülkelerle olan tüm uluslararası sınırlarının korunması ve savunulması münhasıran federal hükümetin yetkisinde bulunuyor. Bu kapsamda federal hükümet, IKBY tarafından yönetilen bölgeler de dahil olmak üzere ülkenin tüm sınır hatlarına federal silahlı kuvvetleri konuşlandırabilecek ve gerekli güvenlik tedbirlerini alabilecek.

Gümrük kapıları tek merkezden yönetilecek

Kararda, ülke genelindeki tüm sınır kapılarının denetim ve kontrolünün federal makamlara ait olduğu vurgulandı. Gümrük yönetiminde bölgesel yönetimlerle koordinasyonun gözetilmesi gerektiği belirtilirken, tüm sınır kapılarının tek bir ulusal otomasyon sistemine bağlanacağı ifade edildi. Ayrıca ortak gümrük tarifelerinin belirlenmesi ve toplanan gümrük vergileri ile petrol dışı gelirlerin genel hazineye aktarılması federal yetki kapsamına alındı.

Petrol ve doğal gaz sözleşmelerine Bağdat denetimi

Enerji kaynaklarına ilişkin değerlendirmede, petrol ve doğal gazın mülkiyetinin Irak halkının tamamına ait olduğu hatırlatıldı. Irak Petrol Bakanlığı ve ilgili federal kurumların, IKBY sınırları içindeki sahalar da dahil olmak üzere üretim, çıkarma, pazarlama ve ihracatla ilgili tüm sözleşme ve işlemleri denetleme yetkisine sahip olduğu hükme bağlandı.

IKBY’nin coğrafi yetki alanı "2003 Sınırları" ile sınırlandırıldı

Kararın en dikkat çekici bölümlerinden biri de IKBY’nin coğrafi yetki alanına dair oldu. Mahkeme, bölgesel yönetimin yetki alanının 19 Mart 2003 tarihinde yönettiği Duhok, Erbil, Süleymaniye, Kerkük, Diyala ve Ninova vilayetlerindeki topraklarla sınırlı olduğuna hükmetti.

Anayasa'nın ihtilaflı bölgeleri düzenleyen 140'ıncı maddesinin saklı tutulduğu kararda, belirlenen bu sınırların dışındaki bölgelerde yürütülen fiili idari faaliyetlerin IKBY'ye anayasal bir yetki kazandırmayacağı ve bu alanların yönetiminin tamamen federal makamlara ait olduğu belirtildi.

Kararın arka planı: Bağdat'tan devir planı ve tepkiler

Yüksek Mahkeme'nin bu kararı, Irak Başbakanı'nın askeri sözcüsü Sabah en-Numan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların hemen ardından geldi. Numan, petrol ihracat izinlerinin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verileceğini, IKBY'deki tüm sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumu'na devredileceğini ve ihtilaflı bölgelerdeki petrol sahalarının yönetiminin Bağdat'a bırakılacağını duyurmuştu.

Erbil merkezli siyasi partiler Bağdat'ın bu adımlarına sert tepki gösterirken, Irak hükümeti alınan kararların herhangi bir dış tarafın yönlendirmesi veya dayatmasıyla değil, tamamen iç hukuk ve anayasa çerçevesinde alındığını savundu.