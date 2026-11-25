Uluslararası Fetva Kurulları İstişare Toplantısı’nın sonuç bildirgesinde, fetva heyetlerine “Adaletin ve hakkaniyetin yanında net bir duruş sergilemelidir” çağrısı yapıldı.

Uluslararası Fetva Kurulları İstişare Toplantısı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, “Ümmetin Birliği ve Küresel Sorunlar Karşısında Fetva Kurulları” temasıyla İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Fetva Kurulları İstişare Toplantısı’nın sonuç bildirgesi Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş başkanlığında açıklandı. Bildirgede, “İslâm dünyasının maruz kaldığı bölgesel ve küresel sıkıntılar karşısında fetva heyetleri, Müslümanları birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ve yardımlaşmaya teşvik etmelidir.” ifadesi kullanıldı.

“Adaletin yanında net duruş sergilemeli”

İslâm dünyasının karşı karşıya olduğu bölgesel ve küresel sıkıntılar karşısında fetva heyetlerinin Müslümanları “birliğe, beraberliğe, dayanışmaya ve yardımlaşmaya” teşvik etmesi gerektiği belirtildi. Gazze ve Filistin’de yaşananlara da yer verilen bildirgede, “Başta Gazze ve Filistin olmak üzere en temel insan haklarının hunharca çiğnendiği ve sistematik zulmün yaygınlaştığı günümüzde fetva kurulları, adaletin ve hakkaniyetin yanında net bir duruş sergilemelidir” denildi. Fetva kurullarının, dünyanın farklı bölgelerinde zulme ve mağduriyete uğrayanların haklarını savunması gerektiği kaydedildi.

“Yapay zekâ fetva makamı olabilir mi?”

İslâm toplumlarının bilişim teknolojisinin etkisiyle fetva karmaşasına doğru sürüklendiğinin görüldüğü belirtilen bildirgede, şu ifadeler yer aldı: “Fetva kurumları dijital mecralarda görünürlüğünü ve etkinliğini artırmalı, fetvaların daha erişilebilir olmasını sağlamalıdır. Yapay zekâ uygulamaları birer araştırma aracı olarak kullanılabilir. Ancak söz konusu uygulamalar fetva makamı olarak görülmemelidir. İçtihat ve fetva metodolojisi, bağlam bilgisi ve insani sorumluluktan yoksun yapıları sebebiyle bu uygulamalardan fetva almanın doğru olmadığı unutulmamalıdır.”

Helal konusunda farkındalık oluşturulmalı

Bildirgede, “Fetva kurulları, İslam ile yeni tanışan mühtedilerin sahih dini bilgi edinmeleri noktasında desteklenmeleri ve istismar edilmelerinin önlenmesi gibi konulara öncelik vermelidir. Gıda başta olmak üzere ürün ve hizmet sunumlarının küreselleştiği günümüzde fetva meclisleri helal kriterlerinin belirlenmesi ve bu alanda farkındalık oluşturulması noktasında işbirliği içerisinde olmalıdır.” açıklamasına yer verildi. İstanbul-aa