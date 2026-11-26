Müslüman bir çevreci ve felsefeci olarak COP31'in sonuçlarına yalnızca diplomatik başarılar ve başarısızlıklar açısından bakmıyorum.

Benim için asıl mesele, insanlığın ortak geleceği karşısında hangi değerleri, hangi sorumlulukları ve hangi politik tercihleri savunduğumuzdur.

Bu değerlendirmeyi yaparken kişisel ve akademik bir sorumluluk da taşıyorum. İslâm İklim Değişikliği Deklarasyonu'nun hazırlanmasına ve Al-Mizan: A Covenant for the Earth (Mizan: Dünya ile Bir Sözleşme) girişimine katkıda bulunan, bu çalışmaların metinlerini hazırlayan çekirdek ekipte yer almış biri olarak, İslâm'ın çevre ahlakına ilişkin birikiminin küresel iklim mücadelesine sunabileceği imkânları yakından takip ediyorum.

COP31 öncesinde bu sorumluluğun bir gereği olarak Müslüman dünyaya ve özellikle Diyanet İşleri Başkanlığına çağrıda bulundum. Antalya'da düzenlenecek bu önemli zirvenin, İslâm'ın adalet, emanet, merhamet ve mizan ilkelerinden beslenen ahlâkî bir iklim girişimi için fırsata dönüştürülmesini önerdim. Diyanet İşleri Başkanlığından da zirve öncesinde bu konuyu ele alan özel bir hutbe hazırlamasını ve milyonlarca Müslümana çevre karşısındaki bireysel ve toplumsal sorumluluklarını hatırlatmasını istedim.

Çünkü COP31 yalnızca diplomatların, devlet başkanlarının ve enerji şirketlerinin konuşacağı bir toplantı olmamalıydı. Aynı zamanda insanlığın tabiatla ilişkisini, tüketim alışkanlıklarını ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluğunu yeniden düşünmesi için tarihî bir fırsattı.

Ne yazık ki Müslüman dünyada bu fırsat yeterince değerlendirilemedi. Bugün birçok Müslüman ülkenin siyasî ve ekonomik yöneticileri, Batı'nın sınırsız tüketim ve sürekli büyüme üzerine kurulu ekonomik modelinin ötesinde ikna edici bir alternatif ortaya koyabilmiş değiller. Oysa İslâm'ın emanet, israf etmeme, adalet ve denge ilkeleri, başka bir ekonomik ve toplumsal anlayışın ahlâkî temellerini sunabilir.

Böylesi bir dönüşümün yalnızca siyasî liderlerden gelmesini beklemek de gerçekçi değildir. Toplumun tabanından yükselecek, sivil toplumu, dinî kurumları, akademiyi ve genç kuşakları içine alan demokratik ve ahlâkî bir uyanışa ihtiyaç var. Benim çağrımın temelinde de bu düşünce yatıyordu. Ancak ne yazık ki bu fırsat şimdilik değerlendirilemedi.

COP31'in ardından Türkiye'nin tutumunu değerlendirirken ise şu temel soruyu sormamız gerekiyor:

Türkiye, iklim krizine karşı mücadele eden ülkelerin ve toplumların yanında mı durdu, yoksa fosil yakıt bağımlılığını sürdürmek isteyen; sürdürülebilir bir enerji politikası için değişime direnen devletlerin politik çizgisine mi yaklaştı?

Bana göre Türkiye'nin yeri çok daha açık olmalıydı: Fosil yakıtlardan adil, planlı ve kararlı biçimde çıkışı savunanların; yenilenebilir enerjiyi, iklim adaletini ve gezegenin ortak geleceğini önceleyen ülkelerin yanında.