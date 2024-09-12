Yakalama kararı gecikmesin

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama kararı çıkarma sürecinin hızlandırılması talebinde bulundu.

UCM Başsavcısı, katiller hakkında tutuklama kararı çıkarılmaması için baskı görüyor!

UCM Başsavcısı: Netanyahu ve Gallant'ın yakalanması talebi bir an önce karara bağlasın İsrail’in Kanal12 televizyonunun haberine göre, UCM Başsavcısı Han, Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan 1 nolu UCM Ön İnceleme Dairesine talep gönderdi. Netanyahu ve Gallant’ın yanı sıra Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar ve Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında yakalama kararı çıkarma sürecinin hızlandırılması talebinde bulunan Han, İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan İsmail Heniyye’nin ise bu listeden çıkarılmasını istedi. Han, Filistin’de durumun kötüleşmesi ve suçların işlenmeye devam etmesi nedeniyle yakalama emirlerinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. AA

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