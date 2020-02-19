Yangının etkisi yıllarca sürecek

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde Eylül 2019’da başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde de etkili olan orman yangınlarından halkın yüzde 75’inden fazlasının doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiği ortaya çıktı.

Avustralya yangınları kontrol altına alındı Avustralya yangınları sonrası hayvan türleri için 'acil yardım' çağrısı Yaklaşık 6 ay boyunca devam eden ve geçen hafta kontrol altına alındığı duyurulan ülke tarihinin en büyük orman yangınlarının, Avustralyalılar üzerindeki etkilerini araştıran Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) elde edilen verileri rapor halinde yayımladı. Araştırma raporu, nüfusu yaklaşık 25 milyon olan ülkede 3 milyon civarında kişinin doğrudan, 15 milyona yakın kişinin de dolaylı olarak yangından etkilediğini ortaya koydu. Ülke çapında 3 binden fazla Avustralyalıya ulaşılarak hazırlanan raporu yayımlayan ekibin lideri Profesör Nicholas Biddle, “Neredeyse her Avustralyalıya bu yangınlar dokunmuş ve birçoğumuz yıllarca bunun etkileriyle yaşayacağız.” ifadesini kullandı. Raporun Avustralya’da bugüne kadar orman yangınlarına ilişkin halkın algıları üzerine yapılan en büyük ve en kapsamlı çalışma olduğunu belirten Biddle, “Bu yangınların, eşi görülmemiş şekilde ve küresel etkileri oldu.” dedi. AA

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