Avustralya yangınları kontrol altına alındı

Avustralya’nın New South Wales (NSW) Eyaleti’nden yapılan açıklamaya göre, bu sezon ilk kez bütün orman yangınlarının söndürüldüğü belirtildi.

NSW Orman Yangınları Servisi’nden yapılan açıklamada, bütün yangınların bu yıl ilk kez kontrol altına alındığını ifade edildi. İtfaiyecilerin ve toplum bireylerinin bu zaman zarfında üstün performans sergilemesine vurgu yapılan açıklamada, “Şimdiye kadar çok travmatik, yorucu ve endişeli yangın mevsiminde, bu sezon ilk kez NSW’deki tüm orman ve çalı yangınları artık kontrol altındadır. Bu noktaya gelebilmek için itfaiyeciler, acil servisler ve topluluklar tarafından çok çalışıldı” denildi. Geçtiğimiz hafta sonu yağan şiddetli yağmur alevlerinin çoğunun söndürülmesine yardımcı olmuştu. Ülkenin güneyinde ise devam eden 24 ayrı noktada etkisini sürdüren yangınlar ise, itfaiyecilerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. AA

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