Avustralya yangınları sonrası hayvan türleri için 'acil yardım' çağrısı

Kıtayı saran büyük yangınların yol açtığı hasarın değerlendirildiği raporda koalalarla birlikte çok sayıda kuş, balık ve kurbağa türünün korunması için acil eylem çağrısı yapıldı.

Avustralya, kıtayı saran orman ve çalı yangınlarından sonra acilen yardım sağlanması gereken 113 canlı türü belirledi.

Hükümet tarafından hazırlatılan raporda bu türlerin hiçbirinin henüz yok olmamış olması "sevindirici" bir bulgu olarak vurgulanıyor.

Fakat kıtanın güney ve doğusunu saran dev yangınlar hemen bütün hayvan türlerinin yaşam alanlarının en az yüzde 30'unu yitirmesine yol açtı.

Uzmanlar en çok koalalar, küçük bir kanguru türü olan valabiler, bazı kurbağa ve balık türlerinin yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Raporu hazırlayan uzmanlar daha önce yanan bölgelerde tahminen bir milyarı aşkın hayvanın öldüğünü söylemişlerdi.

Dün yayımlanan geçici liste, en acil bir şekilde koruma adımları atılması gereken türleri belirliyor. Rapor Avustralya hükümetinin "Doğal yaşam ve Çalı Yangınlarının Tehdit Ettiği Türler Uzman Heyeti tarafından hazırlandı.