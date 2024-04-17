Yardımların Gazze’ye ulaştırılamazsa felâket olur

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’nin tüm bölgelerine yardım ulaştırılamaması durumunda bir “felaketle” karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

OCHA’dan Gazze ve Batı Şeria’daki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail’in saldırılarının Gazze’de ölüme, yerinden edilmeye ve altyapının tahribine yol açtığı belirtilerek, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin 12-13 Nisan’da Batı Şeria’da toplam 17 Filistin köyüne saldırdığı bildirildi. Bu saldırılarda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, 45 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Gazze’ye yardımların artırılması konusunda İsrailli yetkililerin taahhütlerde bulunmasına rağmen sahada “gözle görülür değişiklik” olmadığının altı çizilerek, Gazze’nin tüm bölgelerine yardım ulaştırılamaması durumunda “felaketle” karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuldu. Öte yandan açıklamada, BM Uydu Merkezine (UNOSAT) göre Gazze’nin doğu sınırı boyunca yer alan yaklaşık 4 bin binanın yüzde 90’ının yıkıldığı ya da hasar gördüğü aktarıldı.​​​​​​​ AA

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