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20 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yemen ordusu bazı stratejik noktaları ele geçirdi

20 Kasım 2021, Cumartesi 08:07
Yemen hükümeti, Taiz ve Hudeyde illerinde stratejik öneme sahip bazı noktalarda kontrolün sağlandığını duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugayları sözcüsü Memun el-Mehcemi, Ortak Askeri Güçlerin, Taiz'in güneybatısında İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere ve Hudeyde'nin güneyine geniş çaplı operasyon düzenlediğini söyledi.

Mehcemi, operasyonda, Husilerin deniz yoluyla gelen silahları kendi kontrolündeki bölgelere sevk etmede kullandığı tuğla fabrikası ile füze saldırılarını gerçekleştirdiği El-Gaziye Dağı da dahil olmak üzere pek çok stratejik noktanın ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonda, onlarca Husinin öldüğünü ve yaralandığını, milislere ait ağır silahlar ile araçların imha edildiğini kaydeden Mehcemi, ayrıca orduya bağlı güçlerin, Taiz ile Hudeyde'yi birbirine bağlayan En-Niceybe bölgesinin kuzeyinde Cebel Ömer ve El-Mahcer bölgelerini ele geçirdiğini ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

Etiketler: Yemen ordusu
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