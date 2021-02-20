‘Yemenliler için kıtlığa bir adım kaldı’

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, “Milyonlarca Yemenli hızla kıtlığa doğru sürükleniyor. Artık Yemenliler için kıtlığa sadece bir adım kaldı” dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde, 6 yıldır iç savaşın yaşandığı Yemen’deki son durum ele alındı. BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 15 üyeli Güvenlik Konseyi’ne ülkedeki son durumu değerlendirdi. VAO Türkçe’deki habere göre Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, ülkenin hızla kıtlığa sürüklendiğini, ülkede milyonların açlıkla mücadele ettiğini, yeterli gıdaya ulaşamayanların hızla artarak rekor sayılara yükseldiğini belirterek, “Milyonlarca Yemenli hızla kıtlığa doğru sürükleniyor. Artık Yemenliler için kıtlığa sadece bir adım kaldı” dedi.

Yemenli çocuklar son aylarını yaşıyor

Ülkedeki çocukların yetersiz beslendiğini ifade eden Lowcock, “Bu çocuklar açlıktan boş boş bakıyor. Karınları şişmiş bir durumda. Vücutları ve bacakları zayıflamış. Çocuklar açlıktan ölüyor. Beş yaş altı 400 bin çocuk yeterince gıda almıyor. Bu çocuklar artık son aylarını, son haftalarını yaşıyor. Artık zaman giderek daralıyor” dedi. BM Genel Sekreter Yardımcısı Lowcock, Yemen’de insanî erişim konusunda, uluslar arası insanî hukukun hızlı ve engelsiz insanî erişim gerektirdiğini, birçok zorluğa rağmen yardım operasyonlarının hâlâ devam ettiğini vurguladı. Lowcock, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 1 Mart tarihinde Yemen konusunda üst düzey bir toplantı düzenleyeceğini de kaydetti.

Kıtlık barışı tehdir ediyor

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Güvenlik Konseyi üyelerine yaptığı bilgilendirmede ülkede çatışmaların yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etti. Ülkedeki çatışmaların Husiler’in Marib’e saldırısıyla tırmanışa geçtiğini, bu durumun milyonlarca sivilin hayatını riske attığını belirten BM Yemen Özel Temsilcisi “Artan çatışmalar ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı kamplara kadar ulaştı. Yaklaşan kıtlık, yakıt kıtlığı gibi zorluklar barışı tehdit ediyor” dedi.