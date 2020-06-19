Yeni araştırma: Kovid-19, İtalya'da '21 Şubat'tan çok daha önce vardı

İtalya’da yapılan bir araştırmada, aralık ayında Milano ve Torino kentlerinden farklı dönemlerde alınan atık su numunelerinde Sars-Cov2 olarak da bilinen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) yaptığı bir çalışma, ülkede Kovid-19 virüsünün, ilk yerleşik vakanın görüldüğü 21 Şubat tarihinden çok daha önce var olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu çalışma kapsamında, kuzeydeki Milano ve Torino kentlerinden Ekim 2019-Şubat 2020 döneminde 40 atık su numunesi alındı. İki farklı laboratuvarda, iki farklı yöntemle doğrulanan inceleme sonucunda 18 Aralık 2019’da Milano ve Torino'da Kovid-19 varlığı teyit edildi. Aynı şekilde 29 Ocak 2020'de de Bolonya kentinde benzer bulgulara ulaşıldığı aktarıldı.

Kovid-19 salgınının İtalya’daki merkez üslerinden olan Milano yakınlarındaki Bergamo kentinin belediye başkanı Giorgio Gori, geçen hafta Yabancı Basın Derneği üyelerine yaptığı açıklamada, virüsün ocak ayının ilk günlerinde, hatta aralıkta görülme ihtimalini dışlamadığını belirtmişti.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının başlangıçta merkez ülkesi olan İtalya’da virüs nedeniyle 21 Şubat’tan bugüne kadar 34 bin 514 kişi hayatını kaybetmişti.