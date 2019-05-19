Yıkılan evlerin arasında iftar...

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yıkılan evlerin molozları arasında 650 Filistinliye iftar yemeği verildi.

İngiltere merkezli El-Hayr Vakfı, Gazze'nin merkezinde saldırılarda yıkılan binaların molozları arasında iftar verdi. El-Hayr Vakfı Proje Birimi Koordinatörü Recep Atallah, yaptığı açıklamada, son saldırılarda evleri yıkılan 650 kişiye verdikleri iftarla, Ramazan ayında biraz olsun onların sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi. İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı. AA

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