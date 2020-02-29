Yunanistan'dan sınırı geçmek isteyen göçmenlere gazlı müdahele

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen Yunanistan sınırına toplandı.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen göçmenler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Geceyi burada geçiren göçmenler yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalıştı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sınır hattına yöneldi. Tampon bölgede bekleyen göçmenlerle Yunan güvenlik güçleri arasında gerginlik artıyor. Yunan askerleri düzensiz göçmenlere geri çekilmeleri için zaman zaman biber gazı ve ses bombası attı. Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile göçmenler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor. Öte yandan göçmenlerden bazıları dün gece farklı noktalardan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Euronews Türkçe

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