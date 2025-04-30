'Kanal İstanbul kirliliği arttıracak'

Türk Toraks Derneği’nin 28’inci Yıllık Kongresi’nde sunulan veriler ülkedeki hava kirliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kanal İstanbul Türkiye’ye ihanettir

Kanal İstanbul güzergâhında yeni inşaatlar başladı

Kanal değil, rant projesi

'Kanal İstanbul su kaynaklarına darbe vuracak' Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Erçelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023 hava kirliliği ölçüm istasyonlarındaki toplam 341 veriyi değerlendirerek partikül madde PM2.5 ve PM10’a baktı. Erçelik bu verilere göre, ülkede hava kirliliğinin arttığına dikkat çekerek, her 10 kişiden 1’inin hava kirliliğinden öldüğünü söyledi. Dr. Orbay Tutku Seren ise şu değerlendirmeyi yaptı: ‘‘Artan betonlaşma, azalan yeşil alan sebebiyle gün geçtikçe şehir ısısı bu nedenle artmaktadır. Kanal İstanbul gibi projeler, şehirlerin yeşil alanının azalıp, beton yoğunluğunun artmasına ve kentlerin daha da ısınmasına neden olmaktadır. Bir yandan kirli hava, bir yandan artan sıcaklıklar sağlığımızı tehdit etmektedir.’’ Haber Merkezi

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