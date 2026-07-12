Arılar neden altıgen petek yapar?

Sor Bakalım

Bir arkadaşımız “Arıların petekleri neden altıgen?” diye sordu. Bu sorunun cevabını araştıran matematikçiler ilginç bir sonuca varmışlar. Bir alanın maksimum kullanımı için en uygun geometrik şeklin altıgen olduğunu tesbit etmişler. Çünkü, altıgen en çok miktarda bal depolarken, inşası için en az balmumu gerektiren şekildir. Yani arı, olabilecek en uygun şekli kullanmaktadır.

Mühendis arılar

Arı bu matematik ve mühendislik bilgisini nereden biliyor? Çok ilginç değil mi? Ayrıca boşluk bırakmadan yan yana dizildiği için hem çok sağlam oluyor hem de arı hiç malzeme israfı yapmamış oluyor. Küçücük bir arının bunu hesaplayıp planlaması elbette kendi bilgisiyle mümkün değildir.

Arı nasıl matematik biliyor?

Kur’ân-ı Kerîm’de Allah (cc), “Rabbin bal arısına vahyetti (ilham etti)...” buyurur. (Nahl Sûresi: 68-69). Arılar yuvalarını nasıl yapacaklarını, çiçeklerden nasıl nektar toplayacaklarını ve peteklerini nasıl öreceklerini Allah’ın ilhamıyla bilirler.

Risale-i Nur’da hayvanların vazifelerini kendi akıllarıyla değil, Cenab-ı Hakk’ın sevk ve ilhamıyla yaptıkları ifade ediliyor. Arının altıgen petek yapması da Allah’ın kâinata koyduğu mükemmel ölçü ve kanunların bir tecellisidir. Bu küçük canlı, hiç matematik eğitimi almadan en uygun şekli seçiyor. Böylece Rabbimizin sonsuz ilmini, hikmetini ve rahmetini bizlere gösteriyor. Demek ki bir bal peteğine baktığımızda yalnızca balı değil, Allah’ın hikmetini ve sanatını da görmeliyiz.