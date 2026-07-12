Yazın en eğlenceli su oyunu: Yelkenli yapıyoruz

Faaliyet Köşesi

Merhaba sevgili Can kardeşlerim. Nasılsınız? Yaz tatiliniz güzel geçiyordur umarım. Size güzel bir faaliyetle geldim. Haydi yelkenli yapalım!

Malzemeler:

• 2 adet bulaşık süngeri

• 2 adet eva sünge

• 2 adet renkli karton

• 2 adet çöp şiş

• Makas

• Kalem

• Cetvel

• Yapıştırıcı

Yapılışı:

1- İlk önce masamıza eva süngerleri, renkli süngerleri, makasımızı, çöp şişi, kalemimizi ve yapıştırıcımızı alalım.

2- Evalara kalem ile cetvel yardımıyla aynı ebatta ikizkenar üçgen çizip makasla keselim.

3- Görseldeki gibi eva süngerleri çöp şişe bombe olacak şekilde geçirelim.

4- Yelkenlimizin en üstüne karton ya da el işi kâğıdından kestiğimiz minik bayrağı yapıştıralım. Bayrağı çift taraflı hazırlayıp çöp şişi ortasına yapıştırdım. En son çöp şişi süngerin ortasına sabitliyoruz.

5- Aynı sıralamayı diğer yelkenlimiz için de uyguluyoruz.

6- Haydi o zaman yelkenlilerin yarışı başlasın! Süngere ip geçirerek süs havuzu, göl ve denizlerde yüzdürebilirsiniz ya da evde bir şişme havuz veya borcamda siz rüzgâr olup üfleyerek iki yelkenliyi kardeşlerinizle yarıştırabilirsiniz. Üzerine minik oyuncaklarınızı bindirmeyi de unutmayın olur mu?

İyi eğlenceler.