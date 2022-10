Bayburt’ta 263 hafız icazet aldı

Bayburt’ta İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen 263 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi Busenaz Sürmeneli Spor Salonu’nda düzenlenen tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından genç hafızlar tekbirler eşliğinde hocalarıyla birlikte tören alanına geldi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, burada yaptığı konuşmada, hafızlığın her kişiye nasip olan bir nimet olmadığını söyledi. O sebeple hafızlığını tamamlayan 263 öğrencinin her türlü tebrik ve takdiri hak ettiğini belirten Dinç, “En hayırlı merasim Kur’an için yapılan merasimdir. En hayırlı meclis, içinde Kur’an’ın konuşulduğu, okutulduğu meclistir. En hayırlı mekan, Kur’an’ın okutulduğu mekandır. En hayırlı sadaka, Kur’an-ı Kerim hizmetine yapılan sadakalardır. O sebeple şu anda burada en hayırlı insanlar topluluğuyla beraber olduğumuzun, adeta meleklerin kanatları altında olduğumuzun idraki içerisinde olmamız gerekiyor. Bu kardeşlerimiz, hafız olan yavrularımız, vahyi taşıyan meleklerin dostu olmuşlardır. O sebeple her türlü tebrik ve takdiri hak etmektedirler.” diye konuştu.

Dinç, ayrıca, “Bir yılda hafızlık belgesi verdiğimiz hafız sayısı ülkemizde sadece 2022 yılı için 12 bin 500 olmuştur” dedi.