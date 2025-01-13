Beylikdüzü’nde 70 hafız icazet aldı

İstanbul Beylikdüzü İlçe Müftülüğü’ne bağlı Hacı Sacit Ateş Kur’ân kursunda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 70 hafız öğrenci için icazet merasimi gerçekleştirildi.

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii’nde Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ile başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, hafızlığın ve hafızlık eğitiminin önemine değindiği konuşmasında hafız öğrencileri, velilerini ve hocalarını tebrik etti. İstanbul Valisi Davut Gül de programa iştirak ederek, öğrencileri tebrik etti. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da hafızlığını başarı ile bitiren öğrenciler ile hocalarını ve onlara destek olan velilerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Reisülkurra Mustafa Demirkan'ın dua ettiği program, hafızlara belgelerinin ve hediyelerinin takdim edilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. İstanbul - Seyhan Şentürk

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