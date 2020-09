Okullar açılmalı

MillÎ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okulların açılmamasının oluşturduğu birtakım eğitim kayıpları, öğrenme kayıpları orta ve uzun vadede çok büyük tahribatlara yol açabilir” dedi.

MillÎ Eğitim Bakan Ziya Selçuk yüz yüze eğitime ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Selçuk, Giresun Dereli ilçesindeki Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Selçuk, okul bahçesinde öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda geçen hafta başlatılan yüz yüze eğitime ilişkin, “Biz emin olun gün gün takip ediyoruz, her gün ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz ve şunu çok açık olarak ifade edebilirim ki her şey gayet güzel gidiyor” dedi. Artıgerçek’deki habere göre yüz yüze eğitime dair konuşan Selçuk okulların açılmamasının sonuçlarının olumsuz olacağını belirterek, “Okulların açılmasıyla ilgili şartları izleyerek, duruma bakarak, salgının seyrini ayrıntılı olarak inceleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O anlamda önümüzdeki süreçte okulların açılması konusunda daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz. “Çünkü okullarımızın açılmamasının oluşturduğu birtakım eğitim kayıpları, öğrenme kayıpları orta ve uzun vadede çok büyük tahribatlara yol açabilir. Bunun önüne geçebilmek için de her türlü önlemi öğretmenlerimizle beraber, il, ilçe yöneticilerimizle okul müdürlerimizle beraber izlemeye de- vam ediyoruz ve bugün de burada bir okulumuzdayız” şeklinde konuştu.

‘Problemlerin farkındayız’

Öğretmenlerin sorunlarına dair de konuşan Selçuk, “Neye ihtiyacınız varsa, ne derdiniz varsa biz bunun çözümü için buradayız. Biz size işleri kolay kılmak için buradayız. Biz, öğretmen olarak ayağınız yere sağlam bassın diye buradayız. Problemlerin farkındayız. Problemleri söylemeniz bizi rahatlatıyor. Problemleri saklamak benim en son tercih edeceğim şey. Varsa sorunumuz konu- şuruz, dertleşiriz, hallederiz, beraberce çözeriz inşallah. Yeter ki siz rahat edin, siz gülümseyin. Siz gülümserseniz çocukların yüzü güler, velilerin yüzü güler. O yüzden sizin gülümsemeniz bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.