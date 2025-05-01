Ücretli öğretmenlik, mesleğin itibarını zedeliyor

Ücretli öğretmen ataması yapılmadığı için yüzbinlerce mezun öğretmenin mesleğe başlayamadığını ve ücretli öğretmenlik sisteminin bir çözüm değil, sorun kaynağı haline geldiğini ifade eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, ücretli öğretmenlik uygulamasının sona erdirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sundu.

Şahin, “Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ülkede yaklaşık 100 bin öğretmen kadrosu açığı bulunuyor. Ancak bu açık, kadrolu atamalar yerine düşük ücretli, güvencesiz ve geçici çalışan ücretli öğretmenler ile kapatılmaya çalışılıyor” dedi. Şahin, bu uygulamanın öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediğini ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti. Şahin, eğitim hizmetinin sürekliliği ve niteliği için kadrolu öğretmen istihdamının şart olduğunu belirterek, kanun teklifinde öğretmen ihtiyacının sadece kadrolu atamalar yoluyla karşılanmasını tavsiye etti. Ankara - Adnan Solmaz

Okunma Sayısı: 229

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.