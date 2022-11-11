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11 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

2 yılda 670 ekmek eksildi

11 Kasım 2022, Cuma 19:22
2019 yılındaki asgari ücretle ekmek alım gücüne erişilmesi için asgari ücretin 10 bin 700 TL olması gerektiğini söyleyen Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, iki yılda sofrada 670 ekmeğin asgari ücret üzerinden eksildiğine dikkat çekti.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle fırıncıların zarar ettiğini belirterek, “Buğday üretim maliyetinin düşmemesi ve üreticiye gerekli desteğin sağlanmaması durumunda ekmeğin fiyatı 7,5 liraya çıkar. Önümüzdeki mayısa kadar 250 gram ekmeğin fiyatının 10 liraya kadar da yükselme ihtimali var. Tüketen de, fırıncı da zor durumda” dedi.   

Tuz, su, elektrik, doğal gaz, akaryakıt, kira ve işçilik artışı nedeniyle zarar eden fırıncıların yanısıra, çiftçinin gübre, mazot, tohum ve ilaç konusunda desteklenmemesi nedeniyle buğday üretiminin azalacağına işaret eden CHP’li Gürer, bu durumda ekmek fiyatının artmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Yapılması gerekli olan ilk işin öncelikle üretim maliyetini düşürmek olduğunu söyleyen Gürer, buğdayın üretim maliyeti düşerse, un fiyatının da düşüp, ekmeğe erişimin daha kolay hale gelebileceğini dile getirdi. Bu arada, asgari ücreti 1825 lira olduğu dönemde 2 lira olan ekmekten 1412 adet ekmek alınabiliyor iken bugün 5 bin 500 liraya çıkan asgari ücretle, ekmek fiyatı 7,5 liraya çıkarsa 730 ekmek alınabileceğini anlatan Gürer, iki yılda sofrada 670 ekmeğin asgari ücret üzerinden eksildiğine dikkat çekti ve bu durumda asgari ücretin en az 10 bin 590 lira olması gerektiğini vurguladı. 

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