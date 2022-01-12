200 milyar dolar sanayileşmeye aktarabilseydik...

Karar gazetesi Yazarı Oğuz Demir, yeni ekonomik modeli, Güney Kore modeliyle karşılaştırdı.

Demir, Güney Kore’nin kalkınma planında doğrudan stratejik sanayi sektörünü desteklemeye yönelik kamu harcamaları yapıldığını ancak Türkiye’de kamu kaynaklarının ağırlıklı olarak inşaat sektörüne yaptığını aktardı. Türkiye’de 200 milyar dolardan fazla kamu kaynağının “5’li müteaahhit grubu”na aktarıldığını ifade eden Demir, “Şöyle durup düşünüyorum da 200 milyar dolardan fazla bir kamu kaynağını inşaata değil de sanayileşmeye aktarabilseydik ne olurdu acaba?” diye sordu. Demir yazısında şunları kaydetti:

“G. Kore de stratejik sektörler ve şirketler belirlemiş, biz de belirlemişiz. Bizim seçtiklerimiz kısa sürede kendini kamudan aldıkları taahhüt işleri ile zenginleştiren inşaat şirketleri olurken, Güney Kore tüm dünyaya teknoloji satan, dünyayla rekabet eden firmalara bu ayrıcalığı yapmış. Elbette kamu kaynaklarını ve ayrıcalıklarını üç-beş şirkete aktarmak her koşulda tartışmalı bir konudur. Ancak G. Kore bu riski alarak zengin ülkeler arasında yerini alırken, son elli yıldır yaşanan küresel dalgalanmalara rağmen ayakta kalmayı başaran lokomotif sektörler ve o sektörlerle büyüyen bir sanayi ile yola devam etmeyi başardı. Biz ise bırakın küresel dalgalanmaları en ufak bir faiz artışında dahi yolunu şaşıran bir inşaat sektörü ile yola devam ettiğimizi sanıyoruz.”

Ekonomi Servisi