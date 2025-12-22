2026 bütçesinde kavgalı son

TBMM Genel Kurulu, 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde kavgaya sahne oldu.

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın son konuşmayı yapmasının ardından sataşma gerekçesiyle AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu söz istedi. AKP ve CHP milletvekilleri arasında Günaydın’ın konuşması sırasında başlayan sözlü tartışma, fiziksel müdahaleye dönüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından birleşime ara verildi. Ara sırasında da AKP ve CHP milletvekilleri arasındaki arbede devam etti, yumruklar havada uçuştu. Arbede sırasında Genel Kurul Salonu’ndaki saksı ve mikrofonlar devrildi. Aranın ardından bütçelerin oylaması ile görüşmeler sona erdi.

Büyüme rakamları gerçeği yansıtmıyor

CHP Grup Başkanvekili Emir, 2026 yılı bütçesi ile iktidarın ekonomi, sağlık ve eğitim politikalarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Türkiye’nin büyüme rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Emir, “Aslında enflasyondan dolayı büyüme rakamları yüksek görünüyor. Çünkü parasal bollaşma var. Fiyatları 10 kat arttırmışsınız, para genişlemiş ve rakamsal olarak büyümüş görünüyorsunuz ama gerçekte küçülüyorsunuz. İşçinin, emekçinin, yoksulun sofrasında ekmek küçülüyor. Enflasyonu çıkarınca büyüme konusunda dünyanın gerisindesiniz. Sizin büyüme yalanınız vatandaşın cebine yansımıyor. Vatandaş açtı, bugün daha fazla aç. Başkanlık sistemi, tek adam rejimi, hukuk devletinin çökertilmesi, hukuk güvenliğinin, öngörülebilirliğinin olmaması, insanların malına, canına, özgürlüğüne çökmeniz, hepsi bunların sebebi, işte böyle bir ülkeye kimse getirip para yatırmıyor ve yatırmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

