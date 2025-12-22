DİSK’in gelir ve vergide adalet talebiyle 3 gün sürecek Ankara yürüyüşüne destek veren işçiler açıklama yaptı.

İşçiler “İşçiler direne direne patronları dize getirecek. Biz varsak ayaktalar, biz yoksak yoklar. Hükümet de yok, işveren de yok” derken, Asgarî Ücretli Çalışanlar ve İşçiler Derneği Başkanı Selçuk Süzer, “Bizleri yönetenler artık bizim aklımızla dalga geçiyorlar. Asgarî ücretin zaten ne kadar açıklanacağı belli... Sahte TÜİK verilerini önümüze koydunuz, sahte enflasyonla milyonları sefalete ittiniz; ne mutluluk geçiyor elinize? Okula giden çocuklarımızın cebine 100, 200 lira koyup da bir öğün yemek yemesini bile sağlayamıyoruz. Evlenme çağına gelmiş çocuklarımızı evlendiremiyoruz. Yazık, günah. Benim bir kızım üniversitede okuyor. Yeri geliyor ağlıyorum, çocuğumu okutamıyorum” dedi. İşçi buluşmasına emekliler de destek verdi. Buluşmaya katılan bir emekli, “insanca yaşama koşulları” talebini dile getirdi. Kocaeli - Anka

