Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor

Uzman Psikolog Ömer Faruk Şeker, sosyal medyada tekrarlanan görüntülerin çocuklarda normalleştiğini, filtreli görüntülerin ise beden algısını ve öz saygıyı olumsuz etkileyebildiğini söyledi.

Yetim Vakfında ergen ve çocuk psikoloğu ve terapist olarak görev yapan Psikolog Ömer Faruk Şeker, sosyal medyanın çocuk ve ergenlerin kendilerine bakışını değiştirdiğini belirterek, sosyal medyada görülen içeriklerin tekrarlandıkça normalleştiğini ve çocukların kendilerini bu görüntülerle karşılaştırmaya başladığını söyledi.

Dışarıdan görünüş kaygısı

Çocuklar kendilerine iç dünyasından bakarlar diyen Şeker, "Sosyal medyada dış gözün önemli hale gelmesiyle çocuklar kendilerini bir nesne haline getiririrler ve bir nesneye bakar gibi dışarıdan nasıl gözüküyorum diye bakarlar." dedi.

Filtreler yanıltıyor

Şeker, çocukların sosyal medyada gördükleri kişilere ve filtrelere benzemeye çalışabildiğine dikkati çekerek, çocukların ve ergenlerin filtreli bir şekilde gördüğü kişilerin “en doğru” olarak akıllarına kodladığını belirtti. Bu durumun çocukların kendilerini sürekli başkalarıyla karşılaştırmasına yol açabildiğini belirten Şeker, “Kendini karşılaştırma çok fazla tekrarlandığında ne yazık ki, bedeninden nefret etme, beden algısından memnun olmama gibi psikolojik sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu duyguların çocukların kimlik gelişiminde önemli olduğunu vurgulayan Şeker, “Yeterince yakışıklı ya da güzel değilim düşüncesi öz saygının, öz sevginin düşmesine sebep olur. “ ifadelerini kullandı.

Sosyal medya akran zorbalığını tetikliyor

Sosyal medya kullanımının akran zorbalığıyla da ilişkili olduğunu belirten Şeker, çocukların sosyal medyada gördükleri içeriklere veya gündemlere dahil olmadıklarında çeşitli yaftalamalara maruz kalabildiğini dile getirdi. Şeker, sosyal medyada görülen şiddet, duygusal ve cinsel istismar içeriklerinin çocukların davranışlarına yansıyabileceğini belirterek, “Çocuklar, zihinsel olarak sosyal medyada gördüğü her şeyin doğru ve normal olduğunu varsayarlar. Onlara göre, orada gördükleri her şey günlük hayatta uygulanabilir. Çocuk, duygusal, cinsel, fiziki istismar ve şiddet içerebilecek unsurları normal kabul ettiği için arkadaşlarına uygulayabileceğini düşünür.” değerlendirmesinde bulundu.

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Fransa’da telefon yasağı liselerde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni eğitim-öğretim yılından itibaren liselerde de cep telefonunun yasaklandığını bildirdi. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukları ekranın olumsuz etkilerinden koruma konusunda “daha fazla bekleyemeyeceklerini” belirterek, liselerde cep telefonu yasağına ilişkin yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yasanın 1 Eylül’de başlayacak yeni eğitim döneminden itibaren geçerli olacağını kaydetti. Fransa’da hükümet ilk ve ortaokullarda 2018’den bu yana yürürlükte olan cep telefonu kullanımına ilişkin düzenlemenin yeni öğretim yılından itibaren liseler için de devreye koyulmasını planladıklarını duyurmuştu. Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosunda kabul edilen yasa Anayasa Konseyi tarafından da onaylanmıştı.