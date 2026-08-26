"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor

26 Ağustos 2026, Çarşamba 00:19
Uzman Psikolog Ömer Faruk Şeker, sosyal medyada tekrarlanan görüntülerin çocuklarda normalleştiğini, filtreli görüntülerin ise beden algısını ve öz saygıyı olumsuz etkileyebildiğini söyledi.

Yetim Vakfında ergen ve çocuk psikoloğu ve terapist olarak görev yapan Psikolog Ömer Faruk Şeker, sosyal medyanın çocuk ve ergenlerin kendilerine bakışını değiştirdiğini belirterek, sosyal medyada görülen içeriklerin tekrarlandıkça normalleştiğini ve çocukların kendilerini bu görüntülerle karşılaştırmaya başladığını söyledi.

Dışarıdan görünüş kaygısı

Çocuklar kendilerine iç dünyasından bakarlar diyen Şeker, "Sosyal medyada dış gözün önemli hale gelmesiyle çocuklar kendilerini bir nesne haline getiririrler ve bir nesneye bakar gibi dışarıdan nasıl gözüküyorum diye bakarlar." dedi.

Filtreler yanıltıyor

Şeker, çocukların sosyal medyada gördükleri kişilere ve filtrelere benzemeye çalışabildiğine dikkati çekerek, çocukların ve ergenlerin filtreli bir şekilde gördüğü kişilerin “en doğru” olarak akıllarına kodladığını belirtti. Bu durumun çocukların kendilerini sürekli başkalarıyla karşılaştırmasına yol açabildiğini belirten Şeker, “Kendini karşılaştırma çok fazla tekrarlandığında ne yazık ki, bedeninden nefret etme, beden algısından memnun olmama gibi psikolojik sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu duyguların çocukların kimlik gelişiminde önemli olduğunu vurgulayan Şeker, “Yeterince yakışıklı ya da güzel değilim düşüncesi öz saygının, öz sevginin düşmesine sebep olur. “ ifadelerini kullandı.

Sosyal medya akran zorbalığını tetikliyor

Sosyal medya kullanımının akran zorbalığıyla da ilişkili olduğunu belirten Şeker, çocukların sosyal medyada gördükleri içeriklere veya gündemlere dahil olmadıklarında çeşitli yaftalamalara maruz kalabildiğini dile getirdi. Şeker, sosyal medyada görülen şiddet, duygusal ve cinsel istismar içeriklerinin çocukların davranışlarına yansıyabileceğini belirterek, “Çocuklar, zihinsel olarak sosyal medyada gördüğü her şeyin doğru ve normal olduğunu varsayarlar. Onlara göre, orada gördükleri her şey günlük hayatta uygulanabilir. Çocuk, duygusal, cinsel, fiziki istismar ve şiddet içerebilecek unsurları normal kabul ettiği için arkadaşlarına uygulayabileceğini düşünür.” değerlendirmesinde bulundu.

***

Fransa’da telefon yasağı liselerde

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni eğitim-öğretim yılından itibaren liselerde de cep telefonunun yasaklandığını bildirdi. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukları ekranın olumsuz etkilerinden koruma konusunda “daha fazla bekleyemeyeceklerini” belirterek, liselerde cep telefonu yasağına ilişkin yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yasanın 1 Eylül’de başlayacak yeni eğitim döneminden itibaren geçerli olacağını kaydetti. Fransa’da hükümet ilk ve ortaokullarda 2018’den bu yana yürürlükte olan cep telefonu kullanımına ilişkin düzenlemenin yeni öğretim yılından itibaren liseler için de devreye koyulmasını planladıklarını duyurmuştu. Fransız Ulusal Meclisi ve Senatosunda kabul edilen yasa Anayasa Konseyi tarafından da onaylanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 349
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor

    Yangına benzinle koşuyor

    Mesele yalnızca yol yapmak değil ki

    Hürmüz’de 6 ayda 20 denizci öldü

    İran: Tamamen hazırlıklıyız

    Zaferler ayına yakışmıyor - Demokrat Parti Sözcüsü Altıntaş: Bu muamele kabul edilemez

    İsrail, Avrupa Birliği kurumlarına da saldırıyor

    Emekliler ölsün mü?

    Madenciler: Seçim var, hepsi kapımıza gelecek

    İşte vatandaşın hissettiği

    Örgüt yok ceza var

    Masal anlatmayı bırakın

    BM'den dünyaya bir çağrı daha: Arakanlı Müslümanlar için harekete geçin

    Rusya'nın Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

    “Süleymancılar” soruşturmasında 3. dalga operasyon: 54 gözaltı kararı

    Kayseri'deki kazada yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 2'si ağır 38 kişi yaralandı

    Küba: ABD ile diyaloglar "tıkanmış durumda"
    📷

    Mevlid Gecesi dualarla ihya edildi

    Paramız eridi millet fakirleşti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Sosyal medya çocukların psikolojisini bozuyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.