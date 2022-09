Ayçiçeği ekimi dörtte bire düşer

Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara’nın Haymana ilçesinde çiftçileri ziyaret etti. Haymanalı çiftçi Hasan Koç, ay çekirdeği fiyatının sürekli değişmesinden şikayet ederek, “bizim köyümüzde 4 bin dönüm yer ekildiyse bu sene bin dönüme düşecek” dedi.

Çiftçi Koç şunları söyledi: “Haymana’mızda şu an yağlık ay çekirdeği 11,5 liradan başladı, 8,5 liraya düştü. Dün Tarım Bakanlığı açıklama yapıyor, ‘12 lira’ diyor. Fakat aldığı kurumu söylemedi, öylece kaldı. Dün 9 liraya alınıyordu, bugün 8,5 lira düştü. Biz şu anda mağdur durumdayız. Şu an bekliyoruz. Alan olmazsa en sonunda götüreceğiz, 5 lira olsa da vereceğiz. Çünkü Tarım Bakanlığı, alan yeri söylemiyor, alım da yapıyor. Şu ana kadar zaten hiç alım yapmadı. Mesela bizim köyümüzde 4 bin dönüm yer ekildiyse bu sene bin dönüme düşecek. Ekim yok. Şu an herkes diyor, ‘Bir daha ekemeyeceğiz’. Ülkemizde çok güzel yetişiyor.”

Ankara - anka