Bayram şekeri de zamlandı

Ekonomideki kriz nedeniyle peş peşe gelen fiyat artışlarına bir yenisi eklendi. Bayramın simgesi de olan ikramlık şekerin kilogram fiyatı 99 TL’ye yükseldi.

Geçen Kurban Bayramı’nda kilosu 75 lira olan şeker aradan geçen zamanda yüzde 32 arttı. Cumhuriyet’in haberine göre Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, hane başı yıllık ikramlık şeker tüketiminin yaklaşık 2.5 kilogram olduğunu söyledi. Depremin etkilediği bölgelerin şeker tüketimindeki payının yüzde 14’e kadar çıktığını da anımsatan Karagöz, ayrıca fiyat artışlarıyla ilgili değerlendirme yaparak bu tür şekerlere bayramdan bayrama zam geldiğini vurguladı. Haber Merkezi

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