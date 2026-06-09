Ücretler eriyor iktidar seyrediyor

Emekçiler Mayıs ayının en az 12 gününde vergi ve enflasyona çalıştı. 5 ayda asgarî ücretliden 4 bin 633 lira, ortalama bir işçinin cebinden 15 bin 537 lira eridi.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Mayıs 2026 Ücret Kayıpları İzleme Raporu’nu yayınladı. Rapora göre işçi ücretlerine yüksek enflasyon ve vergi yükünün faturası bu yılın ilk 5 ayında 890 milyar TL’yi buldu. Asgarî ücretli yılın ilk 5 ayında 4 bin 633 TL kaybetmiş oldu. Yılın başında 28 bin 75 TL olarak açıklanan asgarî ücretin bugünkü alım gücü 23 bin 442 TL seviyesine inmiş oldu.

BirGün’ün haberine göre, Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, açıklanan rapora “Emekçiden alıp sermayeye veriyorlar” diye tepki gösterirken BİRTEK- SEN Örgütlenme Uzmanı Mazlum Ayçiçek “Sermaye işçi sınıfında alınanlarla besleniyor” dedi. Emekliler için Temmuz ayında yapılması gereken zammın hayati olduğunu aktaran Tüm Emeklilerin Sendikası Başkanı Zeynel Abidin Ergen, kesinleşen zam farkı oranının taleplerin çok altında kaldığını ifade etti.

