Karadeniz Bölgesi Çay Üreticileri Temsilcileri, ÇAYKUR’un uyguladığı düşük kontenjanlar sebebiyle yaş çay alımında ciddî kriz yaşandığını belirterek, üreticinin özel sektör karşısında zor durumda bırakıldığını ve kalıcı “Çay Kanunu” talep ettiklerini açıkladı.

ÇAYKUR’un kapasite yetersizliğini gerekçe göstererek üreticinin ürününe sınırlama getirmesi, sahada ciddi bir kaosa yol açtı. Üreticiler topladıkları çayı ya günlerce bekletmek zorunda kalıyor ya da çürümeye terk ediyor. Alternatifsiz bırakılan üretici ise çözümü özel sektör fabrikalarına yönelmekte buluyor. Ancak burada da tablo değişmiyor; devletin açıkladığı 35 TL taban fiyatın çok altında, 26–27 TL gibi rakamlarla alım yapılması üreticinin emeğini adeta yok sayıyor. Of’tan Rize’ye, Artvin’den Trabzon’a kadar uzanan geniş coğrafyada çay bahçeleri yalnızca ürün kaybına değil, büyük bir ekonomik yıkıma da sahne oluyor. Rize - Anka

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