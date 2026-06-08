YSK’nın görevi ve yetkisi gasp edilmiştir

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, CHP’de yaşanan mutlak butlan sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıç, siyasî parti kongreleri ve seçim süreçlerine ilişkin uyuşmazlıklarda yetkili merciin Yüksek Seçim Kurulu olduğunu belirterek, asliye hukuk mahkemesi üzerinden verilen kararın Türk demokrasisi açısından ciddi bir sorun doğurduğunu söyledi. İlke Tv kanalına konuşan Kılıç, “Yani doğrusu ben şaşkınım bu konuda. Çünkü bir anayasal kurum olan Yüksek Seçim Kurulu’nun kendi görevine sahip çıkamaması beni doğrusu üzdü. Yüksek Seçim Kurulu burada görevine sahip çıkmalıydı. Yüksek Seçim Kurulu’nun görevi, yetkisi gasp edilmiştir” dedi. Kılıç, bir asliye hukuk mahkemesine yapılan başvuruyla bir siyasî partinin yönetimine müdahale edilmesini, parti kapatma kararından bile daha ağır sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak nitelendirdi. Kılıç, “Bu Türk demokrasisi adına, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasî partiler adına çok üzücü bir gelişme. Bundan sonra hiçbir parti, hiçbir parti güven içerisinde faaliyetlerini sürdüremeyecek” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi