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5 HAZİRAN 2026 CUMA - YIL: 57

Kazancını getirene 20 yıl gelir vergisi yok

05 Haziran 2026, Cuma
Türkiye’nin ekonomi ve maliye politikasında önemli değişiklikler içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’de yayınlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yeni yasal düzenleme, yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesinden kamu alacaklarının yapılandırılmasına, nitelikli personelden İstanbul Finans Merkezi’ndeki kurumlara kadar geniş bir alanı kapsayan vergi istisnaları ve muafiyetleri getiriyor. Yeni kanunun en dikkat çeken maddelerinden birini, Türkiye’ye getirilecek yurt dışı kazançlarına yönelik vergi istisnası oluşturuyor.

Düzenlemeye göre, Türkiye’de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, bu yerleşiklik durumundan önceki son 3 takvim yılında Türkiye’de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şart koşuluyor. Bu şartı karşılayan kişilerin ülke dışında elde ettikleri kazançlardan tam 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. Söz konusu varlıkların 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi gerekiyor.

Haber Merkezi

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