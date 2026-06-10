10 Haziran 2026, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
O göklerin ve yerin ve ikisi arasında ne varsa hepsinin Rabbidir. Ona ibadet et, Ona ibadette sabret. Onun isimleriyle adlandırılabilecek başka birisini bilir misin?
Meryem Sûresi: 65
HADİS:
Sizden yeteri kadar ömrü olan, pekçok ihtilaf görecektir. Size Sünnetimi ve dosdoğru yoldaki Hulefâ-i Râşidînin sünnetini tavsiye ederim. Onlara sımsıkı sarılınız.
Camiü’s-Sağir, No: 2915
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