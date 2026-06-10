Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

O göklerin ve yerin ve ikisi arasında ne varsa hepsinin Rabbidir. Ona ibadet et, Ona ibadette sabret. Onun isimleriyle adlandırılabilecek başka birisini bilir misin?

Meryem Sûresi: 65

HADİS:

Sizden yeteri kadar ömrü olan, pekçok ihtilaf görecektir. Size Sünnetimi ve dosdoğru yoldaki Hulefâ-i Râşidînin sünnetini tavsiye ederim. Onlara sımsıkı sarılınız.

Camiü’s-Sağir, No: 2915