115 hafızın icazet sevinci

Aydın’da Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyerek hafızlık eğitimlerini tamamlayan 115 öğrenci, düzenlenen icazet töreninde mezuniyet sevinci yaşadı.
Programda, Kur’ân-ı Kerîm’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Hafız Âdem Bilgetay, Dünya Birincisi Hafız Ahmet Yüksel, Türkiye Birincisi Hafız Mehmet Atıcı ile Reisül Kurra Vekili Fatih Okumuş tarafından Kur’ân-ı Kerîm tilaveti gerçekleştirildi. Aydın Valisi Osman Varol burada yaptığı konuşmada, hafızlığın yalnızca bir ezber faaliyeti değil, Kur’ân-ı Kerîm’i hayat boyu taşıma ve temsil etme mesuliyeti olduğunu vurgulayarak hafızlık makamının büyük emek, gayret ve fedakârlık gerektirdiğini belirtti.
Haber Merkezi