115 hafızın icazet sevinci

Aydın’da Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyerek hafızlık eğitimlerini tamamlayan 115 öğrenci, düzenlenen icazet töreninde mezuniyet sevinci yaşadı.

Programda, Kur’ân-ı Kerîm’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Hafız Âdem Bilgetay, Dünya Birincisi Hafız Ahmet Yüksel, Türkiye Birincisi Hafız Mehmet Atıcı ile Reisül Kurra Vekili Fatih Okumuş tarafından Kur’ân-ı Kerîm tilaveti gerçekleştirildi. Aydın Valisi Osman Varol burada yaptığı konuşmada, hafızlığın yalnızca bir ezber faaliyeti değil, Kur’ân-ı Kerîm’i hayat boyu taşıma ve temsil etme mesuliyeti olduğunu vurgulayarak hafızlık makamının büyük emek, gayret ve fedakârlık gerektirdiğini belirtti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 134

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.