Hukuk kültürü yerleşmeli

AYM Başkanı Kadir Özkaya, toplumda hak ve adalet eksenli bir hukuk kültürünün yerleşmesi için tüm kurumların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi işbirliğinde yürütülen “Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi”nin bir otelde düzenlenen kapanış töreni ve Adana Bölge Toplantısı’na katıldı.

Bireysel başvurunun başarısının sadece Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlarla ölçülemeyeceğini belirten Özkaya, “Asıl önemli olan, bu kararların ilk derece mahkemelerine, bölge adliye mahkemelerine, bölge idare mahkemelerine, idari uygulamalara ve toplumsal hayata etkili şekilde yansımasıdır. İşte bugün kapanışını yaptığımız proje, tam da bu noktada son derece önemli katkılar sağlamıştı.” değerlendirmesinde bulundu.

AYM kararları uygulanmalı

Özkaya, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına ilişkin de “Mesele, yalnızca ‘karar vermek’ değil verilen kararların ilk derece mahkemelerinde uygulanması, kamu otoriteleri tarafından içselleştirilmesi, yeni ihlallerin önlenmesine katkı sunması, toplumda hak ve adalet eksenli bir hukuk kültürünün yerleşmesini sağlamasıdır. Anayasal hakların gerçek güvencesinin yalnızca yüksek mahkemelerin varlığı değil anayasal değerlerin bütün hukuk düzenine nüfuz edebilmesidir. Bu noktada tüm kurumlara önemli sorumluluklar düşmektedir. İlk derece mahkemelerinin Anayasa Mahkemesinin ortaya koyduğu anayasal ilkeleri dikkate alması, yasama ve yürütme organlarının hak ihlallerinin kaynağı olan yapısal sorunların giderilmesine katkı sunması ve akademinin, baroların, medyanın anayasal hak kültürünün gelişmesine destek vermesi büyük önem taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Özkaya konuşmasını, “Hak ile Hak olursa bir kişi, yanlış olmaz hiçbir işi. Hak Mevla yaparsa birgün teftişi, acep ne olur yanlış yapanın işi” ifadesiyle tamamladı.