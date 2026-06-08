Buğday fiyatı üreticiyi memnun etmedi

TMO’nun geçen yıl ton başına 13 bin 500 TL olan buğday alım fiyatını bu yıl 16 bin 500 TL olarak açıklaması üreticide hayal kırıklığına yol açtı.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) geçen yıl ton başına 13 bin 500 TL olan buğday alım fiyatını bu yıl 16 bin 500 TL olarak açıklaması üreticide hayal kırıklığına sebep oldu. Çiftçinin bu yıl buğdayda taban alım fiyatı beklentisi ton başına en az 20 bin liraydı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kapıkıran, desteklerle birlikte üreticinin eline ton başına 19 bin 514 TL geçeceğinin açıklandığını ancak destek ödemelerinin alım fiyatı gibi gösterilmemesi gerektiğini söyledi. Nefes’in haberine göre Kapıkıran yaptıkları saha araştırmasına göre, “Buğdayın maliyeti 15.31 ile 19.14 TL/kilogram arasında değişiyor. Bu rakamlar tavsiye fiyat değil, yalnızca maliyet fiyatları. Buğdayda taban alım fiyatı, bölgelere göre 24.11 ile 30.14 TL/kilogram aralığında revize edilmeli” dedi.

Maliyet baskısı artıyor

Kapıkıran, ziraî üretimde yaşanan maliyet baskısının her geçen yıl daha da ağırlaştığını belirterek TÜİK verilerine dikkat çekti. Mart 2026 itibarıyla Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’nin yıllık yüzde 34.26 arttığını, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’nin ise yıllık yüzde 36.09 yükseldiğini anımsatan Kapıkıran, tarımda kullanılan mal ve hizmet fiyatlarındaki yükselişin üreticiyi zorladığını söyledi. Özellikle gübre fiyatlarının yıllık bazda yüzde 48.33 arttığını belirten Kapıkıran, üretim maliyetlerini yukarı çeken en önemli kalemlerden birinin gübre olduğunu kaydetti. Merkez Bankası’nın 2026 yılı sonu için enflasyon tahminini yüzde 26 olarak güncellediğini anımsatan Kapıkıran, mevcut fiyatın üreticiyi korumaktan uzak olduğunu söyledi, “Buğdayda üretimin devamlılığı ve gıda güvencesinin korunması için açıklanan fiyatın yeniden değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi