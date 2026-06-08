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9 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

İktidar, kara para dileniyor

08 Haziran 2026, Pazartesi 17:00
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin, yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalına girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Otoriter rejimin inşası için kara para dilenen bir iktidarla karşı karşıyayız. ‘Varlık Barışı’ adı altında yurtdışındaki paraların Türkiye’ye getirilmesi için yapılan düzenleme tam olarak budur. Kamu harcamalarının finanse edilmesi için acil dış kaynak gerekmektedir. Yurt dışından reel ekonomiye güven olmadığı için sadece yüksek faize para gelmektedir. Şimdi buna kara paranın legalleştirilmesi de eklenmektedir. Kara para beslediğin yılan gibidir, bir gün döner seni sokar.”

Haber Merkezi

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