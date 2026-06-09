YKS için geri sayım başladı

YKS’ye günler kala uzmanlar adaylara, yeni yükler eklemek yerine mevcut bilgileri kontrollü kullanmaya odaklanmaları gerektiğini tavsiye ediyor.

Türkiye genelinde milyonlarca adayın üniversiteye giriş için hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre 2026-YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te, Alan Yeterlilik Testleri 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te, Yabancı Dil Testi ise aynı gün saat 15.45’te uygulanacak. Doğuş Üniversitesi Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden Uzman Psikolog Sevim Taş sınava girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Uzmanından tavsiyeler

Uzman Psikolog Sevim Taş, sınav yaklaştıkça ‘Ne kadar daha çalışmalıyım’ sorusundan ziyade ‘Mevcut bilgimi sınav anında nasıl daha etkili kullanabilirim’’ sorusuna odaklanın” dedi. Taş, “Bu aşamada önemli olan çalışmayı artırmak değil; mevcut bilgiyi daha kontrollü biçimde kullanabilmektir” diye konuştu. Son haftaların öğrenciler için yeni yükler ekleme zamanı olmadığını belirten Taş, bu dönemin bugüne kadar sürdürülen hazırlık sürecine güvenme zamanı olduğunu söyledi. Adayların sınavda mükemmel olmak zorunda olmadığını vurgulayarak asıl hedefin bugüne kadar öğrenilenleri sınavda en sağlıklı şekilde ortaya koyabilmek olduğunu söyledi.