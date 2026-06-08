Hububat alım fiyatına tepki

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım Mahsulleri Ofisi’nin 2026 yılı hububat alım fiyatı üreticileri memnun etmediğini ifade ederek, “Yağışlar çok iyiydi ve bu yağışlar üretimi destekledi. Ancak tabii fiyatlar istediğimiz gibi olmadı. Üreticimiz bu fiyatlardan memnun kalmadı. Dolayısıyla biz bu manada taleplerimizi ilettik. Hem ödeme süresinin 45 günden aşağı indirilmesini talep ettik hem de üreticimize 3 lira civarında bir prim verilmesini ve üreticilerimizin bu manada desteklenmesini talep ettik” dedi.

Hububat üreticilerine ödemelerin 21 günde yapılacağını anlatan Başkan Bayraktar, şunları söyledi: “Bu sene rekoltenin de yüksek olmasıyla üreticimiz sevindi. Para kazanıp borçlarımı öderim düşüncesi içerisinde oldu. Dolayısıyla bu destekler verilirse çiftçimiz hem önümüzdeki sezona daha iyi başlamış olur, daha moralli başlamış olur hem de borçlarını ödemiş olur.” Aksaray - Anka

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