Enflasyonda hedefler tutmuyor

Enflasyonla mücadelede hedeflere ulaşılamazken, Türkiye OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK

Fotoğraflar: Ömer Şenöz

Türkiye’de enflasyonla mücadele kapsamında açıklanan hedeflere rağmen fiyat artışları yüksek seyrini sürdürüyor. OECD’nin son verileri, Türkiye’nin enflasyonda üye ülkelerden belirgin şekilde ayrıştığını ortaya koyarken, Mayıs ayı verileri de enflasyonun hem resmî rakamlarda hem de bağımsız araştırmalarda yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini gösterdi.

OECD’nin paylaştığı son veriler, Türkiye’nin enflasyonda OECD ülkelerinden açık ara ayrıştığını ortaya koydu. Mart ayında yüzde 30,9 olan yıllık enflasyon Nisan’da yüzde 32,4’e yükselirken, Türkiye enflasyon artışının en yüksek olduğu OECD ülkeleri arasında yer aldı. OECD ortalaması yüzde 4,4 seviyesinde kalırken, Türkiye’deki enflasyon bu ortalamanın yaklaşık 7 katına ulaştı.

Fiyat baskısı sürüyor

Rapor, Türkiye’de fiyat baskılarının yalnızca genel enflasyonla sınırlı olmadığını da ortaya koydu. Gıda fiyatlarında yıllık artış nisanda yüzde 34,5 olarak hesaplanırken, enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 46,7’ye ulaştı. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yüzde 30,2 seviyesinde gerçekleşti. OECD tablosundaki en dikkat çekici göstergelerden biri de kümülatif enflasyon verileri oldu. Aralık 2019 ile Nisan 2026 arasındaki dönemde Türkiye’de tüketici fiyatları toplamda yüzde 814,5 arttı. Bu oran OECD ülkeleri arasında açık ara en yüksek seviyeyi ifade etti.

TÜİK: 1,71 ENAG: 2,16

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)” verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE’deki değişimde 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış kaydedildi. Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 oranında arttı. Açıklanan verilere göre, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 32,24 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) da Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon Mayıs ayında yüzde 2,16 oranında artış gösterirken, son 12 aylık artış oranı ise yüzde 53,13 olarak gerçekleşti.