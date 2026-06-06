"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Enflasyonda hedefler tutmuyor

06 Haziran 2026, Cumartesi 11:53
Enflasyonla mücadelede hedeflere ulaşılamazken, Türkiye OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyona sahip ülkelerden biri olmaya devam ediyor.

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK
Fotoğraflar: Ömer Şenöz

Türkiye’de enflasyonla mücadele kapsamında açıklanan hedeflere rağmen fiyat artışları yüksek seyrini sürdürüyor. OECD’nin son verileri, Türkiye’nin enflasyonda üye ülkelerden belirgin şekilde ayrıştığını ortaya koyarken, Mayıs ayı verileri de enflasyonun hem resmî rakamlarda hem de bağımsız araştırmalarda yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini gösterdi.

OECD’nin paylaştığı son veriler, Türkiye’nin enflasyonda OECD ülkelerinden açık ara ayrıştığını ortaya koydu. Mart ayında yüzde 30,9 olan yıllık enflasyon Nisan’da yüzde 32,4’e yükselirken, Türkiye enflasyon artışının en yüksek olduğu OECD ülkeleri arasında yer aldı. OECD ortalaması yüzde 4,4 seviyesinde kalırken, Türkiye’deki enflasyon bu ortalamanın yaklaşık 7 katına ulaştı.

Fiyat baskısı sürüyor

Rapor, Türkiye’de fiyat baskılarının yalnızca genel enflasyonla sınırlı olmadığını da ortaya koydu. Gıda fiyatlarında yıllık artış nisanda yüzde 34,5 olarak hesaplanırken, enerji fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 46,7’ye ulaştı. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon ise yüzde 30,2 seviyesinde gerçekleşti. OECD tablosundaki en dikkat çekici göstergelerden biri de kümülatif enflasyon verileri oldu. Aralık 2019 ile Nisan 2026 arasındaki dönemde Türkiye’de tüketici fiyatları toplamda yüzde 814,5 arttı. Bu oran OECD ülkeleri arasında açık ara en yüksek seviyeyi ifade etti.

TÜİK: 1,71 ENAG: 2,16

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mayıs ayına ilişkin “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)” verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE’deki değişimde 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış kaydedildi. Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 oranında arttı. Açıklanan verilere göre, 12 aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 32,24 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) da Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon Mayıs ayında yüzde 2,16 oranında artış gösterirken, son 12 aylık artış oranı ise yüzde 53,13 olarak gerçekleşti. 

Okunma Sayısı: 311
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye, Avrupa’nın çöp deposu mu?

    En çok işlenen suç: Hakaret

    Gazze’deki soykırım ortaklığına son verin - Tepkisizlik İsrail’i cesaretlendiriyor

    İsrail ile tüm anlaşmalar iptal edilmelidir

    Borç alan emir alır

    Cezaevine sığmayan “adalet”

    39 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 361 şüpheli gözaltına alındı

    Milli Takım 651. maçında Venezuela karşısında

    Hukuksuzluk her alanda devam ediyor

    Enflasyonda hedefler tutmuyor

    Ormanlar ranta mı kurban? - “O koltukta niye varsınız?”

    Ambalajı getir, 1 TL kazan

    Rekor sıcaklık bekleniyor

    Yaş çay alımında ciddî kriz

    Muhafazakâr ailelerin muhafaza edemediği çocuklar - 4

    İsrail, Lübnan’dan çekilmeden barış olmayacak

    Hükümet de arınsın

    Finlandiya’dan AB’ye ‘Türkiye’ çağrısı

    İsrail, istenmeyen ülke oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ölünce sosyal medya hesaplarıma ne olacak?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Mehmed Kayalar’ı rahmetle yâd ediyoruz
    Genel

    Allah’ın dediği olur - Sonumuz kara topraktır - Hesap var
    Genel

    Milli Takım 651. maçında Venezuela karşısında
    Genel

    Hukuksuzluk her alanda devam ediyor
    Genel

    39 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 361 şüpheli gözaltına alındı
    Genel

    Enflasyonda hedefler tutmuyor
    Genel

    Cezaevine sığmayan “adalet”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.