Taksiciler de şikâyetçi

Sinop’ta çalışan taksiciler, artan akaryakıt, sigorta, bakım ve yedek parça maliyetleri sebebiyle ekonomik olarak zorlandıklarını belirtti.

Emekli taksici Yusuf Yılmazer, aldığı emekli maaşının geçinmesine yetmediğini ifade ederek, “Akaryakıt pahalı, parça pahalı, sanayi pahalı, işçilik pahalı. Geçinmek için mücadele ediyoruz. İndi bindi ücreti 150 lira. Halkın durumunu düşünerek hareket ediyoruz. Marketler ayda birkaç kez zam yapıyor, akaryakıta sık sık zam geliyor. Buna bağlı olarak parça fiyatları da artıyor. Ama biz yılda bir ya da altı ayda bir zam alabiliyoruz” dedi. Taksici Can Aksu ise akaryakıt, sigorta ve bakım giderlerindeki artışın sektörü olumsuz etkilediğini söyledi. Sinop - Anka

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