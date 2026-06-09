Bu nasıl faizle mücadele?

Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz politikalarını eleştirerek son yıllarda bütçeden yapılan faiz ödemelerine dikkati çekti.

Ağıralioğlu şunları söyledi: “Bu milletin alın teriyle toplanan vergiler, hastanelere, okullara, üretime, tarıma, sanayiye, gençlerin geleceğine harcanmalıydı. Ama bugün görüyoruz ki milletin imkanları büyük ölçüde faiz yükünün altında ezilmiştir. Bizim itirazımız rakamlara değil. Bu rakamların temsil ettiği kayıp fırsatlaradır. Çünkü bu memleketin kaynakları faize değil, berekete akmalıdır. Borca değil, üretime akmalıdır. İsrafa değil, kalkınmaya akmalıdır. Milletimiz adına soruyoruz: Faizle mücadele edildiği söylenirken, neden ortaya çıkan tablo tarihin en yüksek faiz ödemesi olmuştur? Takdir aziz milletimizindir.” Ankara - Anka

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