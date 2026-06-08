Kumar siteleri kapatılsın

Şuurlu Öğretmen Derneği (ÖĞ-DER) Genel Başkanı Numan Gökmen, “Sanal ortamda oynanan, bilhassa gençlerimizi ve onların ailelerini büyük sıkıntıya sokan 7/24 kumar siteleri tamamen kapatılmalı, şiddeti ve ahlâksızlığı meşrulaştıran dizi ve filmlere artık dur denilmelidir” dedi.

Önce ahlâk ve maneviyat Eğitimin, insanî değerleri büyüten bir yuva olmaktan çıkıp, çocukları birbiriyle yarıştıran acımasız bir sınav endüstrisine dönüştüğünü dile getiren Gökmen, “Ruhunu beslemediğimiz gencin elinden bıçağı, silâhı alamazsınız. Ülkemiz toplumsal bazda ciddi bir ahlâk kriziyle karşı karşıyadır. Çarşıdaki esnaftan tutun adliyedeki hâkime, hastanedeki doktordan tutun binaları inşa eden mühendise kadar çok büyük bir ahlâkî yozlaşma söz konusudur. Cumhurbaşkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığımıza ve tüm yetkililere açık çağrımızdır: Başta eğitim sistemi olmak üzere, tüm toplum nezdinde önce ahlâk ve maneviyat merkezli, köklü yapısal reformlar bir an evvel başlatılmalıdır. Eğitimin gayesi diploma sahibi insanlar yetiştirmek değil; adil, ahlâklı ve şuurlu nesiller yetiştirmek olmalıdır.” diye konuştu. ANKARA - MEHMET KARA

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