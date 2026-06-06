Türkiye enflasyonda dünya dördüncüsü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE), Mayıs ayında aylık yüzde 1,71 arttı. Yıllık enflasyon da yüzde 32,61’e çıktı.

Enflasyonda hedefler tutmuyor Türkiye‘nin 3 yıldır enflasyonla mücadele odaklı yürüttüğü program, Mayıs ayıyla birlikte dünya enflasyon liginde sıralaması değişti. Türkiye, Mayıs ayında Arjantin’i (yıllık yüzde 32,4) geride bıraktı. Türkiye, Venezuela (yüzde 612), Güney Sudan (yüzde 113) ve İran’ın (yüzde 50) ardından dünyada enflasyonu en yüksek dördüncü ülke oldu. Türkiye’de yüksek enflasyon sebebiyle gelirler azalırken giderler artıyor bu da vatandaşın her geçen yıl alım gücünü düşürüyor. Türkiye, enflasyonda Avrupa’da birinci sırayı hiçbir ülkeye kaptırmıyor. İkinci sıradaki Romanya’da yıllık yüzde 10,7, üçüncü sıradaki Ukrayna’da yüzde 8,6 enflas- yon yaşandı. Avrupa’daki 6 ülkenin yıllık enflasyonu, Türkiye’de Mayıs ayında yaşanan aylık yüzde 1,71’den daha düşük. Avrupa’daki tüm ülkelerin yıllık enflasyonu, Türkiye’nin ilk beş ayda yaşadığı yüzde 16,61’in de altında kalıyor. Ankara - Anka

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