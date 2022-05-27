Beton ekonomisine değil, üretime yönelin

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMO) Başkanı Turgut Bahadır, ekonomik krizden ancak üretimle çıkılabileceğini söyledi.

Bahadır, “Tarımın, çalışanların desteklenmesi gerekiyor. Onlardan alınan vergi yüklerinin azaltılması gerekiyor. Beton ekonomisine değil üretime yöneldiğinde aslında sorunların çözüleceği görülecektir” dedi. Bahadır, meslektaşlarını odanın 29 Mayıs’ta yapılacak genel kurulunda oy kullanmaya çağırdı. “Ülkemizde yüzde 65 civarından tüketimden alınan vergi var, yüzde 35’te kurumlar ve gelir vergisi olarak alınan vergi var” diyen Bahadır, şunları söyledi: “Kurumlar ve gelir vergisi rakamları ne kadar yüksek olursa orada istihdamın olduğunu, çalışanların daha fazla olduğunu göreceğiz. Avrupa’ya baktığınızda bu oranlar neredeyse yarı yarıya, doğru olan da bu oranların yarı yarıya olmasıdır. Bu anlamda süreç bu şekilde ilerliyor ama bu sürdürülebilir bir durum değil.”

Ankara - Anka