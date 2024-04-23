Enflasyon tahminleri niye tutmuyor?

2022 başında enflasyon beklentisi yüzde 23,2 iken enflasyon yüzde 64,3 gerçekleşti. 2023’te ise beklenti yüzde 22,3 iken gerçekleşme yüzde 64,8 oldu.

Türkiye’de yıllık enflasyon Ekim 2022’de yüzde 85’i aşarak AKP iktidarının en yüksek noktasına ulaştı. 2023 sonunda ise yıllık enflasyon yüzde 65 gerçekleşti. Merkez Bankası’nın (TCMB) beklentisine göre 2024 sonunda yıllık enflasyon yüzde 36 olacak. Bu hedefinin ne kadar gerçekçi olduğu konusunda TCMB’ye eleştiriler var. Euronews Türkçe’nin haberine göre Merkez Bankası’nın 2021 başında enflasyon beklentisi yüzde 9,4 olmasına rağmen TÜİK’in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı neredeyse bunun 4 katı çıktı. Peki, Merkez Bankası yıllık enflasyon tahmininde ne kadar başarılı? TCMB’nin enflasyon beklentileri ne kadar tutuyor? Merkez Bankası sene başında yıl sonu enflasyon beklentisini açıklıyor. Banka sene içinde bu beklentisini güncelliyor.

TCMB iyi bir sınav veremedi

Merkez Bankası’nın sene başında enflasyon tahmini ile yıl sonunda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı resmi enflasyona oranına bakıldığında bankanın bazı yıllarda epey yanıldığı ortaya çıkıyor. Son iki senedeki enflasyon beklentisi ve gerçekleşme oranı arasındaki fark dikkat çekiyor. TCMB’nin genellikle ocak ayı sonunda gerçekleşen yılın ilk enflasyon raporları verilerine göre 2011’den bu yana en yüksek enflasyon beklentisi 2024 için geldi. 2022’ye kadar enflasyon beklentisi sadece 2019 yılında yüzde 10’u aşmıştı. 2022 ve 2023 yıllarında ise enflasyon beklentisi sırasıyla yüzde 23,2 ve yüzde 22,3 oldu. Ancak beklentiler başka gerçekler başka oldu. 2022 sonunda yıllık enflasyon yüzde 64,3 olurken 2023 sonunda 64,8 gerçekleşti. Önceki yıllarda puan farkı düşük iken 2021 yılında gerçekleşme beklentiden yüzde 27 puan fazla oldu. 2022 ve 203’te ise beklenti-gerçekleşme farkı 40 puanı aştı. Bu anlamda TCMB enflasyon beklentisinde son yıllarda iyi bir sınav veremedi.

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