Beyaz eşyada üretim ve satış düştü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) ağustos ayı Beyaz eşya sektörüne ilişkin satış, üretim, ihracat ve ithalat verilerini açıkladı. Ağustos ayı verilerine göre beyaz eşyada yıllık bazda yurt içi satışlar yüzde 15,3, üretim yüzde 13,4 ve ihracat yüzde 4,3 azalış gösterdi.

Ocak - Ağustos dönemi kümüle rakamları yıllık bazda karşılaştırdığımızda ise, üretim yüzde 0,8 ve iç satışlar yüzde 6,6 artış gösterirken; ihracat yüzde 2,2 azalış gösterdi. Bir önceki aya göre ise yurt içi satışlar oldukça sert yüzde 21 azalış gösterirken, üretim yüzde 13,1 ve ihracat yüzde 2,3 azalış gösterdi. Altı ana ürün grubunda yurt içi satışlarını yıllık bazda en çok artıran ürün grubu yüzde 72,8 ile kurutucu olurken, azalış gösteren ürün grubu ise yüzde 32,3 ile çamaşır makinesi oldu. Bloomberg’in haberine göre halk yatırım analistleri, hem yıllık hem de aylık bazda ağustos ayı satış rakamlarında görülen daralma nedeniyle açıklanan ağustos ayı beyaz eşya sektör verileri ‘negatif’ olarak değerlendirdi. İç pazarda tüketici davranışlarının aydan aya değişiklik göstermekle birlikte önümüzdeki dönemde genel eğilimin daralma yönünde kalacağı tahmin ediliyor. Haber Merkezi

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