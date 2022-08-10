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10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bir yılda 542 bin işsiz daha

10 Ağustos 2022, Çarşamba
İŞKUR’un temmuz ayı raporuna göre işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.

 

Kayıtlı işsizlerin yüzde 36’sını 15-24 yaş grubu oluşturdu. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) temmuz ayı istatistik bültenine göre kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı. Kayıtlı işsiz sayısı temmuzda aylık 29 bin kişi azalırken, yıllık bazda 542 bin kişi arttı. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18,1’lik artış gösterdi.Temmuz itibariyle İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 538 bin 276  kişi olurken, kayıtlı işsizlerin yüzde 51’ini erkekler yüzde 49’unu da kadınlar oluşturdu.  İşsizlerin yüzde 36’sı 15-24 yaş arasında yer aldı.

Haber Merkezi

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