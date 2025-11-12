"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Milyonlar kara listede - İcra dosyaları kabarıyor

12 Kasım 2025, Çarşamba 10:54
Bankalar tarafından takibe alınanların sayısı artarken, icra dosyaları da kabarıyor.

KREDİ KARTLARI VE BANKA KREDİLERİ ÖDENEMİYOR - 4 MİLYON KİŞİ YILLARDIR BANKALARIN TAKİBİNDE

Bu yılın 9 ayında 1 milyon 661 bin kişi daha borcunu ödeyemediği için bankalar tarafından takibe alınırken, icra dairelerine de 9 milyon yeni dosya geldi.

CHP TBMM Grubu’nun Haftalık Ekonomi Raporu’na göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 8 bin 777 kişi bankalara olan bireysel kredi, 1 milyon 261 bin 958 kişi de kredi kartı borcunu ödeyemediği için banka ve finans kuruluşları tarafından icra takibine alındı. Hem birden fazla bireysel kredi ve kredi kartı borcu için hem de kredi kartı borcu ve bireysel kredi borcu için icraya verilenler tek kişi sayıldığında bu dönemde toplam 1 milyon 660 bin 750 kişi “kara listeye” alındı.

4 milyondan fazla kişi bankaların takibinde

Bu yıl icra takibine alınanların sayısı (tek kişi) geçen yılın aynı dönemine göre 264 bin 342 kişi arttı. Önceki yıllarda aynı nedenlerle icra takibine alınan ve banka ve finans kuruluşlarına olan borcu hâlâ devam edenlerin sayısı 2 milyon 680 bin 483 kişiye, aynı nedenle varlık yönetim şirketleri tarafından takip edilenlerin sayısı da 2 milyon 172 bin 507 kişiye çıktı. Hem banka ve tüketici finans kuruluşları hem de varlık yönetim şirketleri tarafından takipte tutulanlar tek kişi sayıldığında toplam 4 milyon 164 bin 702 kişi yıllardır borcunu ödeyemediği için bankaların takibinde bulunuyor.

Her gün 40 bin yeni dosya

Rapora göre, icra dairelerine 1 Ocak - 7 Kasım günleri adasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 14.3 oranında artarak 9 milyon 29 bine yükseldi. İcra dairelerine 2024 yılında bu dönemde 7 milyon 898 bin yeni dosya gelmişti. Aynı dönemde 6 milyon 372 bin dosya ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Sonuçlanan dosya sayısı geçen yıla göre 124 bin adet arttı. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 7 Kasım itibariyle 24 milyon 912 bine çıktı. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 1 milyon 954 bin adet arttı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 187
