ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Vergi artışı devede kulak kaldı

Geçen yıl kabul edilen vergi paketiyle Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerini yürüten şirketlerin kurumlar vergisi oranı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarıldı.

Böylece 2025 itibarıyla otoyol, köprü ve tünel projeleri ile şehir hastanelerini işleten şirketlerden alınan Kurumlar Vergisi’ne 5 puanlık bir artış getirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, oran artışının etkisiyle tahakkuk eden tutarın 680 milyon TL olduğunu açıkladı. BirGün’ün haberine göre, havalimanları, hastaneler, yollar ve köprüler için plansızca verilen yolcu, geçiş ve hasta garantileri ile kamunun bütçesinde büyük gedik açan projeler için bu yıl 202 milyar 250 milyon TL, 2026 yılında ise 237 milyar 951 milyon TL’lik garanti ödemesi yapılması öngörülüyor. 

Haber Merkezi

