ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2026 CUMA

Borç borçla ödenecek

02 Ocak 2026, Cuma
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart 2026 döneminde 1 trilyon 626,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 320,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Faiz, kaynaklarımızı kurutuyor - Son 23 yılda 61 trilyon lira faize gitti

 

Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 1 trilyon 626,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 320,8 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2026’da 487,7 milyar lira, Şubat 2026’da 519,9 milyar lira ve Mart 2026’da 313,2 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, Ocak’ta 613,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 487,7 milyar liralık, Şubat’ta 636,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 519,9 milyar liralık, martta 376,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 313,2 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

